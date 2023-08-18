Депутат Госдумы Валеев: Тюменская область могла развалиться из-за сепаратизма

18 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Эрнест Валеев напомнил о планах создать мансийскую республику Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Госдумы Эрнест Валеев напомнил элитам Тюменской области, что регион мог развалиться всего несколько десятилетий назад из-за сепаратизма северных властей. Об этом парламентарий заявил 18 августа в Тюмени на праздновании 79-летия со дня основания области, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В 90-е годы ХХ века была попытка создать мансийскую республику на базе северных автономных округов. И лишь позиция областных депутатов не дала реализовать этот план, и регион существует 79 лет в границах, принятых в 1944 году», — передает слова Валеева журналист. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов не смогли прокомментировать высказывание Валеева, поскольку не приехали на мероприятие, прислав видеопоздравление. «Экс-губернатор Ямала Юрий Неелов оставил это воспоминание без оценки, лишь подтвердив, что считает Тюменской областью все три региона. Его слова о том, что регион — сердце России и мира, поскольку похож на человеческое сердце, зал принял аплодисментами», — рассказал корреспондент.

Депутат Госдумы Эрнест Валеев напомнил элитам Тюменской области, что регион мог развалиться всего несколько десятилетий назад из-за сепаратизма северных властей. Об этом парламентарий заявил 18 августа в Тюмени на праздновании 79-летия со дня основания области, передает с места событий корреспондент URA.RU. «В 90-е годы ХХ века была попытка создать мансийскую республику на базе северных автономных округов. И лишь позиция областных депутатов не дала реализовать этот план, и регион существует 79 лет в границах, принятых в 1944 году», — передает слова Валеева журналист. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов не смогли прокомментировать высказывание Валеева, поскольку не приехали на мероприятие, прислав видеопоздравление. «Экс-губернатор Ямала Юрий Неелов оставил это воспоминание без оценки, лишь подтвердив, что считает Тюменской областью все три региона. Его слова о том, что регион — сердце России и мира, поскольку похож на человеческое сердце, зал принял аплодисментами», — рассказал корреспондент.