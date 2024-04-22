Депутат Лантратова предупредила о рисках перехода на электронные зачетки

22 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Студенты должны иметь возможность испытать эмоции при получении первых зачеток, отметила Яна Лантратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полный переход на электронные зачетные книжки и студенческие билеты может привести к краже данных студентов или полной потере информации о них. Об этом в беседе с URA.RU рассказала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документы должны появиться в личном кабинете на «Госуслугах» и в мобильном приложении в виде QR-кода. «Цифровые технологии, к сожалению, не всегда надежны. Эти данные могут быть утеряны, украдены или стерты. Поэтому всегда стоит иметь „классическую“ версию документа. Моя принципиальная позиция — электронные документы должны дополнять классические бумажные, а не полностью их заменять. Фотографии первокурсников со своим „студаком“, внимательное изучение зачеток преподавателями или родственниками — это запоминающиеся моменты. Не стоит лишать будущие поколения студентов этих эмоций и впечатлений», — сообщила Яна Лантратова. При этом польза от перехода на электронные документы, по словам собеседника, все-таки есть. «Теперь студентам не придется всюду носить с собой студенческий билет, чтобы воспользоваться законными скидками. Сейчас, потеря этих документов — это большая проблема. Такому человеку нужно оформлять временные пропуска для посещения занятий, писать объяснительные. В некоторых вузах могут рассмотреть вопрос и об отчислении студента. Благодаря электронным копиям все эти проблемы удастся решить. Кроме того, классические студенческие билеты и зачетки очень быстро приходят в негодность, рвутся и пачкаются, обложки становятся потертыми. Этого тоже удастся избежать, если использовать электронные документы», — отметила Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полный переход на электронные зачетные книжки и студенческие билеты может привести к краже данных студентов или полной потере информации о них. Об этом в беседе с URA.RU рассказала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В России с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года запустят эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный формат, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документы должны появиться в личном кабинете на «Госуслугах» и в мобильном приложении в виде QR-кода. «Цифровые технологии, к сожалению, не всегда надежны. Эти данные могут быть утеряны, украдены или стерты. Поэтому всегда стоит иметь „классическую“ версию документа. Моя принципиальная позиция — электронные документы должны дополнять классические бумажные, а не полностью их заменять. Фотографии первокурсников со своим „студаком“, внимательное изучение зачеток преподавателями или родственниками — это запоминающиеся моменты. Не стоит лишать будущие поколения студентов этих эмоций и впечатлений», — сообщила Яна Лантратова. При этом польза от перехода на электронные документы, по словам собеседника, все-таки есть. «Теперь студентам не придется всюду носить с собой студенческий билет, чтобы воспользоваться законными скидками. Сейчас, потеря этих документов — это большая проблема. Такому человеку нужно оформлять временные пропуска для посещения занятий, писать объяснительные. В некоторых вузах могут рассмотреть вопрос и об отчислении студента. Благодаря электронным копиям все эти проблемы удастся решить. Кроме того, классические студенческие билеты и зачетки очень быстро приходят в негодность, рвутся и пачкаются, обложки становятся потертыми. Этого тоже удастся избежать, если использовать электронные документы», — отметила Лантратова.