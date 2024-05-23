Минобороны РФ: украинские пограничники сдались в плен у села Красное. Видео

23 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Пограничники Украины сдались в плен ВС РФ у села Красное, чтобы выжить Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У села Красное на херсонском направлении украинские пограничники сдались в плен ВС РФ. Один из них, Александр Ильницкий, отметил, что если бы они начали давать отпор российской армии, то погибли бы. Соответствующую информацию публикует Минобороны России. «Даже если бы мы начали отбиваться — мы бы просто-напросто потеряли свою жизнь. Ничего бы не сделали», — передает ведомство слова пленного пограничника ВСУ Ильницкого. Он добавил, что в ином случае есть вероятность того, что они смогут вернуться домой к родным. Военнопленные украинцы отметили, что командование бросило их без огневой поддержки на позициях, которые плохо были оборудованы. Также численность подразделения была в несколько раз меньше той, которая была заявлена на бумаге. Пограничники ВСУ осознали бессмысленность сопротивления и добровольно сдались в плен ВС РФ. Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии готовы сдаться в плен военным России на донецком направлении, несмотря на запрет командования. Также солдаты из группировки «Юг» подчеркнули, что перед ними стоит задача по захвату опорных пунктов ВСУ на этом участке фронта, с этим они справляются успешно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У села Красное на херсонском направлении украинские пограничники сдались в плен ВС РФ. Один из них, Александр Ильницкий, отметил, что если бы они начали давать отпор российской армии, то погибли бы. Соответствующую информацию публикует Минобороны России. «Даже если бы мы начали отбиваться — мы бы просто-напросто потеряли свою жизнь. Ничего бы не сделали», — передает ведомство слова пленного пограничника ВСУ Ильницкого. Он добавил, что в ином случае есть вероятность того, что они смогут вернуться домой к родным. Военнопленные украинцы отметили, что командование бросило их без огневой поддержки на позициях, которые плохо были оборудованы. Также численность подразделения была в несколько раз меньше той, которая была заявлена на бумаге. Пограничники ВСУ осознали бессмысленность сопротивления и добровольно сдались в плен ВС РФ. Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии готовы сдаться в плен военным России на донецком направлении, несмотря на запрет командования. Также солдаты из группировки «Юг» подчеркнули, что перед ними стоит задача по захвату опорных пунктов ВСУ на этом участке фронта, с этим они справляются успешно.