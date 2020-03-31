Новости кризиса 31 марта: у россиян нет сбережений на кризис, мир ждет массовый голод

Почти две трети россиян не готовы к кризису Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть эталонной марки Brent на межконтинентальной бирже составляет 26,3 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала сразу на 6% до отметки 20,91 доллара за баррель.

На этом фоне рубль начал укрепляться по отношению к мировым валютам. На момент публикации на московской бирже доллар стоил 78,43 рубля (- 1,12%), а евро достиг отметки в 86 рублей (курс опустился на 1,78%).

Что происходит в России?

Почти две трети россиян заявили, что у них нет сбережений, чтобы пережить новый кризис. Как минимум 60% опрошенных рассказали, что им вряд ли хватит денег до следующей зарплаты или стипендии. Уверенно чувствуют себя лишь 36,4%, однако и те говорят, что их денег хватит всего на полгода, если они потеряют постоянный источник заработка.

Несмотря на такую статистику, многие россияне не побоялись больших денежных трат накануне карантина. Причем далеко не всегда речь шла о товарах первой необходимости. Так, в топе покупок перед нерабочей неделей оказались товары для ремонта, спортинвентарь и алкоголь. Похоже, многие восприняли незапланированные каникулы как время для обновления квартиры или отдыха на природе.

Часть поставщиков продуктов питания решили воспользоваться моментом и подняли цены. Только в Свердловской области стоимость яиц, мяса, консервов и бакалеи в среднем повысились на 20-30%.

Что пишут другие СМИ?

На фоне жестких карантинных мер, которые ввели в половине российских регионов, в стране одномоментно закрылись почти 40% торговых точек . Больше всего пострадали магазины одежды и электроники, также работу приостановили почти три четверти фитнес-центров. Серьезный удар принятые меры нанесли и сфере общепита. Только в Москве перестали работать 73% коммерческих организаций.

Чтобы поддержать малый бизнес, Госдума поддержала идею президента РФ Владимира Путина о снижении ставки страховых взносов , которые предприниматели платят с зарплат выше МРОТ. С 1 апреля эти взносы понизят вдвое — с 30% до 15%.

В силу продолжают вступать и другие антикризисные меры. В правительстве меж тем предупредили, что зарплатные счета, ставка по которым не превышает 1%, не будут облагать новыми налогами, передает RT.

Как развивается ситуация в мире?

Эксперты ООН предупредили о дефиците продовольствия и массовом голоде, которые могут начаться из-за трудностей с логистикой и нехваткой рабочей силы. Всему виной по-прежнему коронавирус, вследствие которого европейские компании не могут нанять сезонных рабочих для сбора и посадки урожая. При худшем сценарии распространения инфекции может произойти масштабный продовольственный кризис.

Что будет дальше?

Один из главных источников современного кризиса — нефть, которая не пользуется спросом на рынке. По мнению экспертов, стоимость ресурса начнет расти после снятия всех ограничение на перемещение людей и грузов. В этом случае не исключено, что цены могут снова резко вырасти, как это было в 2018 году, когда нефть быстро поднялась с 60 до 80 долларов за баррель.

А пока кризис и карантинные меры продолжают подрывать экономики стран и доходы их жителей. Россияне становятся все менее способны платить по кредитам, что сказывается на прибыли банков. Аналитики прогнозируют, что из-за реструктуризации кредитов без компенсации недополученных процентов российские банки могут потерять до 1 триллиона рублей.