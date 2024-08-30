Северяне стали чаще гибнуть на тюменской «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск стали чаще гибнуть жители ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в народе прозвали "трассой смерти"
Трассу Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в народе прозвали "трассой смерти" Фото:

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск растет количество смертельных аварий с участием жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В народе указанную автодорогу прозвали «трассой смерти».

«В летний период на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск выросло количество смертельных аварий с участием транзитных водителей. В том числе, из ХМАО — Югры. Перед началом осени, к сожалению, ситуация в этом плане лучше не стала», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В telegram-канале ГИБДД по Тюменской области указано, что с начала лета только в Уватском районе в ДТП погибли пять человек. «С начала летнего периода на уватском участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из –за выезда на полосу встречного движения произошло восемь дорожных аварий. В которых пять человек погибли, 35 получили ранения, в том числе 11 несовершеннолетних пассажиров», — указано в telegram-канале областной Госавтоинспекции.

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На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск растет количество смертельных аварий с участием жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В народе указанную автодорогу прозвали «трассой смерти». «В летний период на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск выросло количество смертельных аварий с участием транзитных водителей. В том числе, из ХМАО — Югры. Перед началом осени, к сожалению, ситуация в этом плане лучше не стала», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В telegram-канале ГИБДД по Тюменской области указано, что с начала лета только в Уватском районе в ДТП погибли пять человек. «С начала летнего периода на уватском участке трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из –за выезда на полосу встречного движения произошло восемь дорожных аварий. В которых пять человек погибли, 35 получили ранения, в том числе 11 несовершеннолетних пассажиров», — указано в telegram-канале областной Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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