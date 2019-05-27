ДТП произошло на трассе Фото: pixabay.com

На трассе в ХМАО пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком и перевернулся. Пассажиры маршрутки пострадали, есть погибший. Об этом сообщили «URA.RU» в окружном управлении МВД.

ДТП произошло 27 мая в 19 часов 30 минут на 181 километре трассы «Ханты-Мансийск — Талинка». Из Ханты-Мансийска в Советский двигался рейсовый микроавтобус Iveco с пассажирами. Он врезался в Камаз и опрокинулся на бок. «Камаз поворачивал налево. В это время ему в левый бок въехал автомобиль Iveco, двигавшийся в попутном направлении. Виновные устанавливаются», — пояснила «URA.RU» начальник пресс- службы МВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина. По ее словам, в аварии водитель маршрутки не пострадал, один пассажир микроавтобуса погиб, семеро получили травмы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «В настоящий момент шесть человек со средней степенью тяжести доставляются машинами скорой помощи в Няганскую окружную больницу. Один человек отказался от госпитализации после осмотра врачей на месте происшествия», — пояснили нашему агентству в департаменте гражданской защиты населения Югры.