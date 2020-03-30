Регионы Урала продолжают борьбу с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й — с объявления пандемии. В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1836 случаев заболевания (+302 за день), 66 человек выздоровело (+2, 3% от общего числа зараженных), 12 человек умерло (+4). На Урале зафиксировано 58 случаев — по два в Челябинской области и Пермском крае. Пять человек вылечились, двое — в Екатеринбурге, еще один — в Курганской области.

Больше всего инфицированных по-прежнему в Москве (1226 человек), следом идет Московская область (119), замыкает тройку Санкт-Петербург (50). В столице и в Подмосковье, как в ряде других российских регионов, введен режим самоизоляции, при котором людям запрещено выходить из дома без особой необходимости.

Коронавирус в Свердловской области

В Екатеринбурге выписали двух пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Общее число больных свердловчан снизилось до 22. Вместе с излечившимися из больницы №40 отпустили 12 человек, контактировавших с ними.

Два свердловчанина вылечились от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с тем губернатор Евгений Куйвашев на закрытом совещании анонсировал усиление мер защиты от распространения коронавируса в Свердловской области. В регионе начнут контролировать пребывание всех приезжих. Жестких требований находиться дома, аналогичных тем, что введены в Москве, не предусмотрено. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский записал видеообращение, в котором объяснил, как столица Урала будет бороться с коронавирусом.

С 31 марта в Екатеринбурге временно остановят работу метро, на неопределенный срок для посещений закрылось СИЗО №1. Несмотря на указ о карантине в условиях нерабочей недели, жители микрорайона Академический в Екатеринбурге массово вышли жарить шашлыки. А студентов УрФУ на время карантина начали выпускать из общежитий только по неотложным поводам после объяснения причин.

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Коронавирус в Челябинской области

Число жителей Челябинской области с подтвержденным диагнозом коронавируса выросло на два и составило 14 человек. На карантине в областном противотуберкулезном диспансере находятся 34 южноуральца. Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что в области не планируются новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

В Челябинске начались пылевые бури, которые повышают риск заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска обратили внимание на начавшиеся в городе сильные пылевые бури из-за грязи, скопившейся вдоль дорог и на тротуарах. Это провоцирует аллергию, что, по данным врачей, делает человека более уязвимым перед коронавирусом. Глава города Наталья Котова велела подрядчикам начать уборку.

После поездки в Австралию ушла на двухнедельную самоизоляцию первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова. По возвращению чиновница сразу оформила электронный больничный. А врач-терапевт из Брединского района оказалась менее сознательной: женщина прилетела из Турции, вышла на работу, а сегодня ее госпитализировали после первых анализов, показавших коронавирус.

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Коронавирус в Курганской области

В Кургане вылечилась девочка, у которой после поездки в Испанию обнаружили коронавирус. Она была единственным заболевшим в Зауралье, теперь в регионе нет инфицированных.

Работники нескольких организаций в Курганской области заявили о давлении со стороны работодателей. Людей заставляют уходить в отпуск за свой счет в неделю, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей. Во всех случаях обратившиеся — сотрудники муниципальных организаций, которые финансируются из бюджетов различных уровней.

В Курганской области начала расти уличная преступность. Силовики связывают это с наступившей нерабочей неделей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наступившая в Курганской области нерабочая неделя уже начала сказываться на местных жителях. Для зауральских родителей, чьи дети будут появляться на улице, вводят штрафы: речь идет о нарушении прав детей на охрану здоровья (ст. 5.35 КоАП РФ). Жителей Катайска начали зазывать на плановые прививки в местную больницу в разгар карантина. А силовики зафиксировали рост уличной преступности.

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Коронавирус в Пермском крае

Два жителя Пермского края заразились коронавирусом, общее число инфицированных выросло до 13 человек. Сейчас большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, два пермяка — в состоянии средней тяжести, еще одного мужчину перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. Один житель Пермского края заразился коронавирусом, не покидая регион.

Несмотря на запрет, в Перми продолжили работать многие автосервисы, автомойки и магазины автозапчастей. В мэрии сообщили URA.RU, что в минувшие выходные проверили более 1500 организаций, которым запрещено работать из-за распространения коронавируса. Большинство нарушителей запрета были закрыты.

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Коронавирус в Тюменской области

Тюменскую область хотят закрыть на карантин по примеру Москвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области готовятся ввести строгие ограничений для борьбы с распространением коронавируса по примеру Москвы и Московской области. В руководстве региона уже разрабатывают план об ограничительных мерах для жителей области. В гордуме Тюмени уже попросили закрыть популярные места отдыха горожан — парк «Затюменский» и Гилевскую рощу.

Активисты «Молодой гвардии» начали останавливать пенсионеров на улицах Тюмени. Пожилым людям предлагают воспользоваться для покупки лекарств и продуктов услугами волонтеров. Тех пенсионеров, которых нарушали условия самоизоляции с 28 марта, власти готовы наказывать.

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Коронавирус в ХМАО

В ХМАО власти обсуждают возможность усиления карантина по московскому сценарию — с введением режима полной самоизоляции жителей для борьбы с распространением коронавируса. Особое внимание может быть уделено Сургуту, поскольку пока все пять случаев заболевания в Югре выявлены именно там.

Под надзором врачей ХМАО — 563 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под надзором врачей, по данным Роспотребнадзора ХМАО, сейчас остаются 563 человека, которые вернулись из заграничных поездок. На стационарном лечении находятся 55 человек. Во всех случаях врачи «изначально не исключают коронавирусную инфекцию».

В Сургуте в ходе рейдов нашли предпринимателей, которые проигнорировали запрет губернатора Натальи Комаровой на приостановку работы. В частности, вопреки всем ограничениям был открыт торговый центр «Стелла». Нарушителям карантина по коронавирусу может грозить остановка деятельности вплоть до 90 суток.

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Коронавирус на Ямале

Оперативный штаб ЯНАО рассматривает ужесточение режима самоизоляции для населения. В настоящее время власти региона оценивают итоги первых выходных, предшествовавших длинной неделе. При этом на Ямале не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ямалец предстанет перед судом за выгул собаки во время самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за эпидемиологической ситуации досрочный этап переписи населения, который должен был начаться 1 апреля с труднодоступных районов Ямала, перенесут на вторую половину 2020 года. Из-за введенного режима самоизоляции житель Губкинского, недавно вернувшийся из-за границы, предстанет перед судом за выгул собаки. А депутат окружного законодательного собрания Елена Лаптандер и члены ее семьи посвятили самоизоляции клип.

Последние данные о ситуации вы всегда можете узнать в вайбер-чате или телеграм-канале «Коронавирус. Ямал».

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