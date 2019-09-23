Сын Пумпянского: как сменить Женеву на Урал и управлять наследством

Александр Пумпянский рассказал, почему считает более привлекательным бизнес в России, а не за рубежом

В списке влиятельных уральских бизнесменов — новое имя. Сын владельца ТМК Дмитрия Пумпянского — Александр — состоит в трех советах директоров компаний отца, имеет свой инвестфонд и винодельческое хозяйство в Европе. Он входит в «ТОП-20» самых богатых наследников в России, но совершенно неизвестен широкой публике. В первом интервью «URA.RU» он рассказал о себе: почему вернулся из Женевы в Екатеринбург, что будет делать для малой родины, какие у него отношения с отцом и где его можно встретить в Екатеринбурге.

Александр — сын Дмитрия Пумпянского (на фото), председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Александр Дмитриевич, вы — председатель совета директоров группы «Синара», возглавляете совет директоров «СКБ-Банка» и входите в совет директоров «Трубной металлургической компании». Но названия должностей не раскрывают в полной мере вашу роль в бизнесе вашей семьи. Можете о ней рассказать?

— Я, по сути, представитель второго поколения бенефициарного владельца — Дмитрия Александровича [Пумпянского]. Бизнесы растут, все основные направления сегодня — это уже бизнесы федерального масштаба, а ТМК — мирового масштаба. И моя задача — это, во-первых, преподносить какое-то стратегическое мнение и взгляд на эти бизнесы. У меня есть опыт общения с зарубежными партнерами и опыт ведения крупных проектов. Кроме того, я всегда принимаю участие в крупных перспективных сделках, в том числе, с большой поддержкой менеджмента и всех профильных специалистов наших бизнесов.

— Есть ли договоренности с отцом, общие правила ведения бизнеса, флажки, за которые нельзя переходить?

— Каких-то оговоренных правил нет — их накладывает жизнь. Скорее на уровне интуиции это, также накладывается специфика образования. У меня оно финансово-экономическое и как раз первым опытом в крупном российском бизнесе у меня был СКБ-банк. Ну и понятно — в той сфере, в которой больше варишься — и пространства для маневра больше. Если говорить про «Трубную металлургическую компанию» — я понимаю, как делаются трубы, каковы драйверы бизнеса, но все равно я не инженер и по отдельным проектам мне сложно давать свое суждение. Я пытаюсь всегда преподнести финансово-экономический взгляд на вещи, а решения уже в обсуждении принимаются.

Александр Пумпянский учился за границей, но предпочел вернуться в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Был ли проект, на котором вас воспитывал отец, проверял вас в деле?

— У нас есть инвестиционная компания в Женеве и над ней управляющая компания «Лира Капитал Менеджмент». В числе прочего, они более 10 лет занимаются инвестициями в частные компании. Бизнес в Женеве я практически полностью создавал сам — уж не знаю, можно ли это назвать каким-то тестовым проектом. Здесь, конечно, уже совсем другая деятельность: тысячи человек в компаниях, совершенно другая корпоративная культура. Но, управляя капиталами и инвестициями, ты очень много видишь, что происходит в компаниях, как они управляются, что хорошо, что плохо.

— Что заставляет вас оставить Женеву и заниматься бизнесом в России?

— Бизнес в России у нас очень крупный, и, конечно, это основная точка скопления наших интересов — это мной и движет. И потом, мы все-таки русские, мы из России, это наш регион, мы его, наверное, больше понимаем, здесь на сегодняшний день есть такие бизнес-возможности, которых за рубежом нет.

— А выбор, вообще, у вас какой-то был? Остаться в Европе, где и инвестфонд, и винодельческое хозяйство Bebian или работать здесь.

— Выбор есть всегда. Но, мне кажется, я его сделал.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Крупный бизнес — это не только финансовые операции, инвестиции, но еще и политика, отношения с региональной властью, федеральной. Можете рассказать о своих политических воззрениях?

— Мы все-таки бизнесом занимаемся и наши взгляды здесь не релевантны. Наши бизнесы, естественно, учитывают федеральную и региональную повестку, которая часто складывается из потребностей людей. Мы создаем продукты, которые улучшают жизнь населения, но это, в любом случае, должно совпадать с интересами государства.

— Вы за этой самой политикой, за всем происходящим как-то следите?

— Следим за всем в странах, где у нас есть крупные активы. Не только в России, но и в странах присутствия бизнеса: США, Румыния, Швейцария и так далее. Источники информации — все масс-медиа и обмен мнениями с менеджментом компаний в разных территориях присутствия.

«Синара-Девелопмент» занималась реконструкцией Центрального стадиона в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А если непосредственно в ключевом регионе присутствия компаний — Свердловской области?

— Я родился в Екатеринбурге. Я здесь учился в школе №2 с упором на иностранные языки, которые мне сейчас очень пригодились в общении с зарубежными партнерами. У меня здесь друзья остались, мы общаемся и поэтому, наверное, жизнь здесь меня особенно трогает. Но, опять же, иметь оценочный взгляд на происходящее, наверное, для меня просто неуместно.

— Здесь вы учились, приезжаете и как-то жизнь проводите. Где вас можно встретить? Есть ли здесь среда для общения?

— Знаете, я не прячусь. Конечно, меня можно встретить где-то, у нас нет никаких поведенческих правил в этом плане. И с друзьями мы ходим туда же, куда все ходят.

— Вы можете себя назвать патриотом Екатеринбурга? Что вкладываете в это понятие?

— Я люблю свой город за то, какой он есть. И мне нравится путь, по которому он развивается. Не надо забывать о том, что, проводя большую часть своего времени за границей, мы являемся в определенном смысле послами России и мы стараемся рассказать и о культуре, и о народе, и о наших взглядах. Все равно люди же очень часто спрашивают: а почему вот так у вас происходит? Все-таки внешнеполитические отношения сегодня они, скажем так…

Александр Пумпянский входит в ТОП-20 богатейших наследников по версии Forbes (с состоянием 2,4 $ млрд)

— Волатильные?

— Волатильные, да, поэтому мы стараемся, как можем, всегда рассказать, и объяснить. Например, во время чемпионата мира [по футболу 2018, часть игр которого принял и Екатеринбург на стадионе, построенном Группой Синара] мы привозили сюда группу иностранцев, которым показывали город и рассказывали его историю. И всем, кто сюда приезжает — город нравится. Также помогаем уральским артистам и художникам продвигать свое искусство за рубежом. И во всех точках своего присутствия наш социально ответственный бизнес создает социальную среду — это и Полевской, и Каменск-Уральский.

— Между тем периодически случаются истории, которые региональный патриотизм не подразумевают. Так, «Синара» поставит Екатеринбургу калужские трамваи, хотя в Екатеринбурге УВЗ производит свои. В какой момент бизнес уже не может быть ограничен интересами одного региона и становится ориентирован на интересы всей страны?

Весь бизнес Группы Синара — от труб до поездов «Ласточка» — направлен на улучшение благосостояния России, убежден Пумпянский-младший Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— В Калужской области у нас крупное производство тепловозов, путевой техники, гидропередач. Пока трамваи мы вообще не производим, но это потенциально перспективный проект и мы, как один из крупнейших производителей рельсового транспорта, будем, в том числе, и в таких проектах стараться участвовать.

— Другой крупный проект, связанный с вашим бизнесом — проведение Универсиады в Екатеринбурге. Есть информация, что рассматривается не только площадка рядом с ЭКСПО-центром, но и площадка на ВИЗе. Почему Вам больше нравится первая?

— Это не наш выбор, это решение, которое принимается на федеральном уровне. Нас как потенциальных участников этого проекта, конечно, спрашивали и мы предложили площадку рядом с «Экспо». На этой площадке есть необходимая инфраструктура, и за те недолгие три года на этой площадке все сделать можно, причем уложившись в понятный бюджет. И наследие Универсиады останется университету [УрФУ, президентом наблюдательного совета которого является Дмитрий Пумпянский], это же тоже важно.

— Вас Forbes включал в «ТОП-20» самых богатых наследников в России. Насколько это ответственно?

Александр Пумпянский уверяет, что его можно встретить в Екатеринбурге в обычных местах, куда ходят многие Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Ну это же не статус. На меня это не накладывает никаких дополнительных обязательств и ничего, собственно, за этим не стоит. Очень спокойно к этому относимся.

— А между тем, к новости об этом на «URA.RU» — около 30 комментариев. И большинство из них — негативные. Что нужно сделать, чтобы изменилось отношение к крупным предпринимателям в стране?

— Комментарии могут быть разными. Как представители большого бизнеса, мы очень много делаем для наших регионов и для населения в стране, в целом. Мы строим в Екатеринбурге новое комфортное жилье и прекрасные объекты, в том числе, стадион, который принял чемпионат мира. Производим поезда «Ласточка». Создаем в банке продукты, которые должны упростить жизнь населению. Весь наш бизнес направлен на улучшение благосостояния нашей же страны, и мы будем продолжать этим заниматься, несмотря на критику, потому что считаем, что делаем для страны лучше.