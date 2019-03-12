В Прикамье скопировали проект Путина, который президент анонсировал на 2020 год

Молодым специалистам помогают с покупкой квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае стартовал проект «Жилье для учителя» — программа, направленная на финансовую поддержку педагогов, переезжающих на территории с кадровым дефицитом. По своему содержанию проект схож с «Земским учителем» — инициативой, озвученной в послании президента Федеральному Собранию. Ее реализация назначена на 2020 год.

Для участия в программе педагоги должны соответствовать нескольким критериям: стаж не менее трех лет, возраст от 35 до 40 и желание переехать в одну из 42 территорий края. При переезде на территорию специалисты получают до одного миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Выделенные средства они могут использовать для покупки квартиры или строительства дома, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В данный момент программой уже воспользовались 34 специалиста — некоторые из них переехали в Пермский край из других регионов. По мнению замначальника управления образования Чусовского района Александра Вахрушева, проект одновременно позволяет решить две проблемы в регионе: кадрового дисбаланса между краевым центром и территориями и удержанию молодых специалистов на местах. «Концентрация рабочей силы в столице региона несоизмеримо выше, поэтому в малых населенных пунктах без привлечения иногородних кадров не обойтись. Программа помогает не только привлечь молодых специалистов, но и помочь закрепиться на новом месте. Жилье является большим подспорьем — после того, как человек решил этот вопрос, он может спокойно сконцентрироваться на профессиональной сфере», — рассказал «URA.RU» Вахрушев.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о необходимости запуска проекта «Земский учитель» — аналога программы «Земской доктор». Согласно инициативе, педагогам при переезде в села и малые города будут выделяться средства на покупку жилья.