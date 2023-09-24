Путин даст важные установки избранным главам регионов РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин встретится с избранными главами регионов Фото:
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Выборы-2023

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретиться со всеми избранными главами регионов. На этих совещаниях российский лидер даст чиновникам важные рабочие установки, сообщил журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«На предстоящей неделе Путин пообщается со всеми избранными главами регионов. Это не торжественные мероприятия, а конкретные рабочие установки», — сказал Зарубин. Анонс программы журналист показал в своем telegram-канале.

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В России выбрали глав 21 региона: итоги единого дня голосования

Также на следующей неделе у Путина будут совещания с кабинетом министров и Совбезом. Кроме того, у президента запланированы международные контакты.

Единый день голосования проходил 10 сентября. Россияне выбрали глав 21 региона страны. Среди них — губернатор Тюменской области Александр Моор, а также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретиться со всеми избранными главами регионов. На этих совещаниях российский лидер даст чиновникам важные рабочие установки, сообщил журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «На предстоящей неделе Путин пообщается со всеми избранными главами регионов. Это не торжественные мероприятия, а конкретные рабочие установки», — сказал Зарубин. Анонс программы журналист показал в своем telegram-канале. Также на следующей неделе у Путина будут совещания с кабинетом министров и Совбезом. Кроме того, у президента запланированы международные контакты. Единый день голосования проходил 10 сентября. Россияне выбрали глав 21 региона страны. Среди них — губернатор Тюменской области Александр Моор, а также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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