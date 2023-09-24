Путин даст важные установки избранным главам регионов РФ

24 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с избранными главами регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретиться со всеми избранными главами регионов. На этих совещаниях российский лидер даст чиновникам важные рабочие установки, сообщил журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «На предстоящей неделе Путин пообщается со всеми избранными главами регионов. Это не торжественные мероприятия, а конкретные рабочие установки», — сказал Зарубин. Анонс программы журналист показал в своем telegram-канале. Новость по теме В России выбрали глав 21 региона: итоги единого дня голосования Также на следующей неделе у Путина будут совещания с кабинетом министров и Совбезом. Кроме того, у президента запланированы международные контакты. Единый день голосования проходил 10 сентября. Россияне выбрали глав 21 региона страны. Среди них — губернатор Тюменской области Александр Моор, а также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе встретиться со всеми избранными главами регионов. На этих совещаниях российский лидер даст чиновникам важные рабочие установки, сообщил журналист Павел Зарубин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». «На предстоящей неделе Путин пообщается со всеми избранными главами регионов. Это не торжественные мероприятия, а конкретные рабочие установки», — сказал Зарубин. Анонс программы журналист показал в своем telegram-канале. Также на следующей неделе у Путина будут совещания с кабинетом министров и Совбезом. Кроме того, у президента запланированы международные контакты. Единый день голосования проходил 10 сентября. Россияне выбрали глав 21 региона страны. Среди них — губернатор Тюменской области Александр Моор, а также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.