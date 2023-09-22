В избиркоме объяснили, почему тюменцам можно быть депутатами в Курганской области

Участие тюменца в курганских выборах в избиркоме назвали законным

22 сентября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Жители других регионов на законных основаниях могут становиться депутатами в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В выборах Курганской области могут участвовать жители Тюменской области и других регионов, так как это не противоречит федеральному законодательству. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме. Ранее довыборы в думу Белозерского муниципального округа выиграл житель Тюменской области. «В соответствии с п. 24 ст. 38 Федерального закона №67-ФЗ место жительства кандидата в другом регионе не является основание для отказа в его регистрации на выборах выборных лиц местного самоуправления. Таким образом, проживание кандидата в другом регионе не является препятствием для его участия в выборах выборных лиц местного самоуправления», — объяснили в избиркоме. Ранее директор ООО Агро комплекс «Куликов родник» Алексей Кубасов, проживающий в Тюменской области, стал депутатом думы Белозерского муниципального округа. На первом для Кубасова заседании депутаты выбрали его председателем думы.

В выборах Курганской области могут участвовать жители Тюменской области и других регионов, так как это не противоречит федеральному законодательству. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме. Ранее довыборы в думу Белозерского муниципального округа выиграл житель Тюменской области. «В соответствии с п. 24 ст. 38 Федерального закона №67-ФЗ место жительства кандидата в другом регионе не является основание для отказа в его регистрации на выборах выборных лиц местного самоуправления. Таким образом, проживание кандидата в другом регионе не является препятствием для его участия в выборах выборных лиц местного самоуправления», — объяснили в избиркоме. Ранее директор ООО Агро комплекс «Куликов родник» Алексей Кубасов, проживающий в Тюменской области, стал депутатом думы Белозерского муниципального округа. На первом для Кубасова заседании депутаты выбрали его председателем думы.