В избиркоме объяснили, почему тюменцам можно быть депутатами в Курганской области

В выборах Курганской области могут участвовать жители Тюменской области и других регионов, так как это не противоречит федеральному законодательству. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме. Ранее довыборы в думу Белозерского муниципального округа выиграл житель Тюменской области.
«В соответствии с п. 24 ст. 38 Федерального закона №67-ФЗ место жительства кандидата в другом регионе не является основание для отказа в его регистрации на выборах выборных лиц местного самоуправления. Таким образом, проживание кандидата в другом регионе не является препятствием для его участия в выборах выборных лиц местного самоуправления», — объяснили в избиркоме.
Ранее директор ООО Агро комплекс «Куликов родник» Алексей Кубасов, проживающий в Тюменской области, стал депутатом думы Белозерского муниципального округа. На первом для Кубасова заседании депутаты выбрали его председателем думы.
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