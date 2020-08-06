Челябинск и Курган потеряют своего депутата Госдумы

Москвичка Елена Ямпольская, избравшаяся в Госдуму по спискам «Единой России» от Челябинской и Курганской областей, в новый созыв будет выдвигаться от другого региона. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в партии.
«Ямпольская большого интереса к регионам не проявляет. На новых выборах в Госдуму ее не будет в региональном списке кандидатов. Кандидаты будут только от регионов, знакомые местным избирателям», — поделился источник.
Ямпольская отказалась от комментариев. «Я не даю комментариев по телефону», — заявила она и сбросила звонок. В пресс-службе Госдумы не отвечают на звонки.
Главред журнала «Культура» Ямпольская избралась в Госдуму в 2016 году. Челябинцы и курганцы ее не знали. После выборов Ямпольская несколько раз появлялась в регионах, которые представляет. В Челябинск она в последний раз прилетала в начале 2020 года. В рейтинге эффективности депутатов Госдумы Ямпольская заняла 97 место из 450. Она запомнилась несколькими инициативами вроде новой возрастной маркировки для книг и мультфильмов. Ямпольская возглавила рейтинг Ксении Собчак по стоимости часов депутатов Госдумы. Цена ее Rolex Date Just Green Waves Diamonds начинается от 1,2 млн рублей.
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