Жители Николаева заметили идущие на Херсонскую область колонны техники ВСУ

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Колонны техники ВСУ двигаются на север Херсонской области, заявил Юрий Барбашов (архивное фото) Фото:
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Жители Николаева заметили колонны техники ВСУ, движущиеся в направлении подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

«Жители Николаева сообщают о прохождении больших колонн техники ВСУ на север области в направлении Снигиревки», — передает слова Барбашова ТАСС. Он добавил, что в Николаеве горожане слышат звуки военных учений, проводимых на близлежащих полигонах, а также сообщают о подготовке и интенсивном обучении новых подразделений ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали возведение оборонительных сооружений в Херсоне. Согласно его заявлению, противник переходит к стратегической обороне. Кроме того, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах.

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Жители Николаева заметили колонны техники ВСУ, движущиеся в направлении подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «Жители Николаева сообщают о прохождении больших колонн техники ВСУ на север области в направлении Снигиревки», — передает слова Барбашова ТАСС. Он добавил, что в Николаеве горожане слышат звуки военных учений, проводимых на близлежащих полигонах, а также сообщают о подготовке и интенсивном обучении новых подразделений ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали возведение оборонительных сооружений в Херсоне. Согласно его заявлению, противник переходит к стратегической обороне. Кроме того, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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