В мире Украина Жители Николаева заметили идущие на Херсонскую область колонны техники ВСУ 24 января 2024 в 09:24 Размер текста - 17 + Колонны техники ВСУ двигаются на север Херсонской области, заявил Юрий Барбашов (архивное фото) Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Николаева заметили колонны техники ВСУ, движущиеся в направлении подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «Жители Николаева сообщают о прохождении больших колонн техники ВСУ на север области в направлении Снигиревки», — передает слова Барбашова ТАСС. Он добавил, что в Николаеве горожане слышат звуки военных учений, проводимых на близлежащих полигонах, а также сообщают о подготовке и интенсивном обучении новых подразделений ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали возведение оборонительных сооружений в Херсоне. Согласно его заявлению, противник переходит к стратегической обороне. Кроме того, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Жители Николаева заметили колонны техники ВСУ, движущиеся в направлении подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «Жители Николаева сообщают о прохождении больших колонн техники ВСУ на север области в направлении Снигиревки», — передает слова Барбашова ТАСС. Он добавил, что в Николаеве горожане слышат звуки военных учений, проводимых на близлежащих полигонах, а также сообщают о подготовке и интенсивном обучении новых подразделений ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали возведение оборонительных сооружений в Херсоне. Согласно его заявлению, противник переходит к стратегической обороне. Кроме того, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям