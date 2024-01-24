Жители Николаева заметили идущие на Херсонскую область колонны техники ВСУ

Жители Николаева заметили колонны техники ВСУ, движущиеся в направлении подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«Жители Николаева сообщают о прохождении больших колонн техники ВСУ на север области в направлении Снигиревки», — передает слова Барбашова ТАСС. Он добавил, что в Николаеве горожане слышат звуки военных учений, проводимых на близлежащих полигонах, а также сообщают о подготовке и интенсивном обучении новых подразделений ВСУ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ начали возведение оборонительных сооружений в Херсоне. Согласно его заявлению, противник переходит к стратегической обороне. Кроме того, строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.