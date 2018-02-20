Уральская биатлонистка требует с Родченкова 10 млн долларов

14:14 20 февраля 2018 11

Яна Романова на чемпионате мира по летнему биатлону, 2014 год Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова (Курган) подадут в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Каждая из пожизненно отстраненных от Олимпиад спортсменок потребует компенсации в 10 млн долларов.

Об этом сообщает The New York Times. Известно, что иск будет подан в суд Нью-Йорка сегодня, 20 февраля. Поддержку россиянкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, который возглавлял Союз биатлонистов России во время Игр в Сочи.

В январе биатлонистки подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), но там не стали торопиться с решением, так как спортивная карьера россиянок уже завершена. Их дела рассмотрят позже. С двадцати восьми других спортсменов пожизненная дисквалификация была снята.

Григорий Родченков в 2016 году уехал в США, где рассказал, что в России существует допинговая система, которую поддерживает государство. Его показания стали основой для обвинений WADA в адрес российских спортсменов. Десятки атлетов лишились своих достижений.

Ранее сообщалось, что Родченков обратился к пластическим хирургам, чтобы изменить свою внешность. На интервью для CBS информатор WADA пришел в бронежилете, после чего его загримировали до неузнаваемости. Он считает, что ему грозит смертельная опасность, пишет «Федеральное агентство новостей».