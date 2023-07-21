Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» и авиакомпания «Уральские авиалинии» (УА) подписали спонсорское соглашение, в рамках которого УА становятся официальными перевозчиками клуба из Екатеринбурга. Владелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время пресс-конференции заявил, что условия перевозки спортсменов будут «супер-льготными».
«Сегодня состоялось подписание контракта между „Уральскими авиалиниями“ и ФК „Урал“. Условия перевозки будут супер-льготными», — пишет «Новый день» со ссылкой Скуратова.
При этом сумму контракта ни Скуратов, ни владелец «Урала» Григорий Иванов не озвучили. Однако Скуратов отметил, что брендировать один из лайнеров «Уральских авиалиний» цветами уральского клуба пока не будут.
Ранее авиакомпания была спонсором футбольного клуба «Спартак». Срок соглашения между сторонами был рассчитан на 3,5 года.
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