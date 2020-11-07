В Екатеринбурге люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на прием к врачу с вопросами о коронавирусе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга попала в гигантскую очередь в поликлинику из-за коронавируса. Она пыталась получить результаты своих анализов, объяснила девушка в разговоре с URA.RU.

«С каждым днем все хуже. Видите сколько народу, мазков не могу дождаться. 28 числа сдавала тест, еще нет результата на отсутствие ковида. Еще и второй жду результат. При этом нахожусь на больничном, пока не получу отрицательный результат», — сообщила екатеринбурженка. Она назвала происходящее абсурдом.

Рекордная очередь выстроилась у поликлиники №14 в районе Уралмаша. Столпотворение простирается далеко за пределы больницы. Неизвестно, мог ли кто-то из этих людей быть болен. URA.RU не удалось дозвониться до свердловского Минздрава. В областном оперштабе по борьбе с коронавирусом также не ответили на звонок. Редакция запросила у оперштаба комментарий, ответ пока не поступил.

При этом в регионах за последние сутки наблюдается сильное ухудшение ситуации с коронавирусом. Эпидемиологи уверены, заболеваемость будет расти еще несколько недель, пишет агентство Nation news. В Москве уже планируют начать массовую вакцинацию, уточняет телеканал 360.