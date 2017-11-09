20:22 09 ноября 2017 0

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев хотят проводить единые школьные олимпиады Фото: официальный сайт президента РФ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил российскому президенту Владимиру Путину проводить единые олимпиады между школьниками двух стран по математике, физике, химии и биологии. Такую инициативу глава соседнего государства озвучил во вступительной речи на форуме межрегионального сотрудничества в Челябинске, передает корреспондент «URA.RU».

Первым выступил Владимир Путин. Он поблагодарил коллегу за организацию переговоров в Астане по Сирии. Президент России призвал активнее привлекать регионы к взаимодействию по развитию человеческого капитала, улучшению качества жизни и образования. В качестве примера Путин привел совместный российско-казахстанский проект по энергоэффективности, разрабатываемый на базе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). Это положительно скажется, в том числе на экологии, это актуально для Челябинской области, отметил глава государства.

Президент анонсировал, что по итогам заседания соглашения о сотрудничестве подпишут четыре региона России (Башкортостан, Челябинская, Свердловская и Омская области) и четыре области Казахстана (Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Костанайская области).

Второй день форума в Челябинске проводят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нурсултан Назарбаев, как и на встрече чуть ранее, напомнил Путину, что Челябинск знает с юных лет. По его прогнозу, в ближайшие пять лет в мире появится 180 новых профессий. Он ставит задачу для Казахстана: к 2050 году войти в 30-ку самых развитых стран. Для этого, в числе прочего, построили 20 современных школ для талантливых детей. «Подготовка талантливых людей и элиты — это важно», — подчеркнул президент Казахстана. Он отметил, что в школах учат на родном языке, русском и английском. При этом Назарбаев предложил Путину проводить совместные олимпиады по математике, физике, химии и биологии.

Российско-казахстанский форум стартовал накануне, 8 ноября, заседанием Совета ректоров двух стран. В четверг, 9 ноября, мероприятие продолжилось тематическими секциями. Основная часть программы проходит на площадке завода «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар», партнера «Транснефти», чье руководство прибыло в Челябинск накануне. Среди участников форума — вице-премьер Игорь Шувалов, федеральные министры и губернаторы.

Владимир Путин успел перед началом форума посетить компрессорный завод и осмотреть новое импортозамещающее производство. Сразу из Челябинска он улетает во Вьетнам на саммит АТЭС.