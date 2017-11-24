Бывший зять Ельцина покинул пост замминистра транспорта после краха «ВИМ-АВИА»

16:36 24 ноября 2017 0

Отставка бывшего зятя Ельцина Валерия Окулова связана со скандалом вокруг авиакомпании «ВИМ-АВИА» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 22 ноября об увольнении заместителя министра транспорта Валерия Окулова, бывшего зятя первого президента России Бориса Ельцина. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя Министра транспорта Российской федерации в связи с переходом на другую работу», — значится в сообщении документа. Отставка чиновника произошла после краха компании «ВИМ-АВИА».

Ранее неоднократно появлялись слухи о скорой отставке Окулова, в том числе и после его 65-летнего юбилея. Все связали это со скандалом вокруг авиакомпании, в котором кого-то надо было сделать виновным. Выбор пал на замминистра.