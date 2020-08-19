За первую половину августа уральские силовики направили в суд 7925 протоколов в отношении нарушителей самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Практически во всех регионах Большого Урала силовики стали реже наказывать нарушителей режима самоизоляции. За первую половину августа в суды субъектов федерации поступило на 14% меньше протоколов, чем за вторую половину июля. Исключением, по данным ГАС «Правосудие», стали только Курганская и Челябинская области.

В Пермском крае снижение составило 30%, Тюменской области — 59%, Свердловской области — 18%, ХМАО — 9%. При этом в Челябинской области нарушителей режима самоизоляции стали наказывать на 3% чаще, в Курганской — на 17%, а данные по ЯНАО в системе ГАС «Правосудие» отсутствуют.

Все протоколы составляют по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), где максимальное наказание может достигать 30 тысяч рублей. В первую очередь речь идет про нарушения региональных ограничений. Например, в Пермском крае имеют право оштрафовать за появление в торговом центре или магазине без медицинской маски. Протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ могут составлять сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также ряд должностных лиц субъектов РФ.

По количеству составленных протоколов в первой половине августа лидирует ХМАО — 2751, на втором месте Свердловская область — 2291, на третьем Челябинская — 1666, в Пермском крае в суды направили 1112 протоколов, в Тюменской — 29, а в Курганской — 76. При этом абсолютным лидером по общему числу выявленных нарушителей с начала пандемии является Свердловская область, где к ответственности привлекли 27695 нарушителей. Меньше всего людей наказали в Курганской и Тюменской областях, по 1910 и 3260 составленных протоколов, соответственно.

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