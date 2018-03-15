17:22 15 марта 2018 3

Слезы Ксении Собчак на дебатах могут стать причиной смены формата диспутов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поведение кандидатов и их доверенных лиц на ТВ-дебатах ставит под сомнение само существование такого рода диспутов. Об этом «URA.RU» заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В разговоре с агентством он назвал неприемлемыми выходки участников теледебатов в адрес кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. В среду, 15 марта, единственную женщину-кандидата участники словесных политических баталий довели до слез.

«Безотносительно моего личного отношения к Собчак нужно отметить, что она выглядит прилично и ведет себя интеллигентно, в отличие от ее противников. Это неприемлемое поведение ни для кого. Они проявили свои личные качества, продемонстрировали, какие на самом деле хамы. Кандидаты и их доверенные лица превратили дебаты в низкопробное политическое шоу, а их и так у нас в изобилии», — заявил Мартынов.

По его словам, дебаты перестали нести смысловую нагрузку, а смотреть их стало «противно». Эксперт призвал провести широкую общественную дискуссию по итогам нынешней кампании, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. «По нынешнему законодательству ведущий не может прервать подобную ситуацию, он исполняет исключительно техническую роль, следит за секундами. Я думаю, что жанр дебатов не прижился у нас, а превратился „разборки на базаре“. Поэтому нужно что-то менять, провести исследование, и к следующей кампании предложить новую форму работы с кандидатами».

Напомним, кандидат Собчак расплакалась во время дебатов из-за того, что другие участники всё время ее перебивали. Ведущий программы Владимир Соловьев обратился к ЦИК с просьбой изменить правила проведения дебатов с тем, чтобы ведущие могли впредь влиять на происходящее в студии. На это в ЦИК ответили, что формат дебатов регулирует их организатор. Четверг, 15 марта — последний день дебатов нынешней президентской кампании.

Россияне 18 марта выберут президента, который будет занимать свой пост в ближайшие шесть лет. В кампании участвуют восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).