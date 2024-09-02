С выборов в думу Кургана окончательно сняли кандидата Пирожкова

Бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Андрею Пирожкову окончательно аннулировали статус кандидата в депутаты гордумы Кургана. Такое решение приняли члены Западной территориальной избирательной комиссии Кургана, сообщил источник URA.RU, связанный с властями. Ранее Пирожков оставался одномандатником.
«Аннулировать регистрацию кандидата. <...> Аннулировать удостоверение», — указано в решении комиссии, рассказал источник. Руководитель реготделения «Партии пенсионеров», от которой выдвигался Пирожков, Ярослав Климко объяснил URA.RU, что партия вынуждена была сделать это. «Сначала было предупреждение по спискам, но Пирожков не внял, даже более того — начал борьбу против партии на стороне коммунистов», — сообщил Климко.
На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Западной ТИК. Был направлен запрос по теме. Пирожков ранее объяснял URA.RU, что все дела, связанные с «Партией пенсионеров» и местным избиркомом он планирует оспаривать вплоть до Верховного суда РФ.
В августе Пирожкова и пермского политтехнолога Виталия Галяева исключили из списка на выборах. Это связано со скандальной агиткампанией, во время которой предположительно от агитаторов пострадал активист ЛДПР, а двух аниматоров в костюмах динозавров оштрафовали за нарушение правила пикета. После исключения из списка Пирожков вместе с КПРФ пытался через суд обвинить «Партию пенсионеров» в плагиате агитационных листовок. Также источник URA.RU считают, что отстранение Пирожкова может быть связано с тем, что он несколько лет назад участвовал в мероприятиях западных организаций.
Выборы в гордуму пройдут 8 сентября. Помимо эти двух партий в них будут участвовать кандидаты «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России — За правду».
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