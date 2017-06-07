{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
Главные новости 
20:06  07 июня 2017 0

Путин отметил одного из самых известных нефтяников России за вклад в науку

Клипарты и адресники. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяная компания, богданов владимир, нефть
Владимир Богданов с замами награждены за создание рациональных систем разработки нефтяных месторожденийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову и его заместителям Юрию Батурину и Анатолию Нуряеву. Они будут награждены за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Вручение государственной премии Богданову состоится 12 июня в Кремле. Сумма составляет 5 млн рублей, уточняет РБК.

Владимир Богданов с 1984 года является генеральным директором «Сургутнефтегаза», одного из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

В 2016 году указом президента «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением знака особого отличия — золотой медали «Герой Труда Российской Федерации».

В области культуры и искусства премию получат глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович и композитор Эдуард Артемьев. Астрономы Николай Шакура и Рашид Сюняев удостоены награды за создание теории дисковой аккреции на черные дыры.

Хирурги Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов получат премию за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

Премия также присуждена писателю Даниилу Гранину. Его наградили за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров