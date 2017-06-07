20:06 07 июня 2017 0

Владимир Богданов с замами награждены за создание рациональных систем разработки нефтяных месторождений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин присудил госпремию в области науки главе «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову и его заместителям Юрию Батурину и Анатолию Нуряеву. Они будут награждены за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири.

Вручение государственной премии Богданову состоится 12 июня в Кремле. Сумма составляет 5 млн рублей, уточняет РБК.

Владимир Богданов с 1984 года является генеральным директором «Сургутнефтегаза», одного из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

В 2016 году указом президента «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с вручением знака особого отличия — золотой медали «Герой Труда Российской Федерации».

В области культуры и искусства премию получат глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, балетмейстер Юрий Григорович и композитор Эдуард Артемьев. Астрономы Николай Шакура и Рашид Сюняев удостоены награды за создание теории дисковой аккреции на черные дыры.

Хирурги Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов получат премию за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца.

Премия также присуждена писателю Даниилу Гранину. Его наградили за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.