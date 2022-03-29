Глава ЦВО прибыл на Украину

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Александр Лапин приехал на Украину, где вручил награды военным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений, действующих на Черниговском направлении. Там он вручил награды военнослужащим», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений, действующих на Черниговском направлении. Там он вручил награды военнослужащим», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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