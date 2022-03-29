Глава ЦВО прибыл на Украину 29 марта 2022 в 11:10 Размер текста - 17 + Александр Лапин приехал на Украину, где вручил награды военным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений, действующих на Черниговском направлении. Там он вручил награды военнослужащим», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений, действующих на Черниговском направлении. Там он вручил награды военнослужащим», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Спецоперация на Украине началась 24 февраля в качестве вынужденной меры. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева восемь лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям