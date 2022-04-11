Авиакомпании из ХМАО и ЯНАО попали под санкции Евросоюза

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Авиакомпаниям Utair и «Ямал» запрещено летать в Евросоюз Фото:
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Авиакомпании Utair и «Ямал» попали в черный список Еврокомиссии по авиационной безопасности. Им запретили полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов», — приводятся в официальном сообщении слова комиссара по вопросам транспорта Адины Валеан.

Всего в черном списке значится 21 российская авиакомпания. Среди них Utair и «Ямал», а также такие перевозчики как «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air.

После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.

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Авиакомпании Utair и «Ямал» попали в черный список Еврокомиссии по авиационной безопасности. Им запретили полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. «Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов», — приводятся в официальном сообщении слова комиссара по вопросам транспорта Адины Валеан. Всего в черном списке значится 21 российская авиакомпания. Среди них Utair и «Ямал», а также такие перевозчики как «Победа», «Россия» и «Аэрофлот». Ранее URA.RU сообщало, что Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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