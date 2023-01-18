Челябинец пожаловался на курганских инспекторов ДПС после аварии на трассе. Видео

18 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Челябинский водитель подал жалобу на сотрудников курганской ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска написал жалобу в прокуратуру Щучанского округа (Курганская область) на действия сотрудников ДПС после того, как попал в аварию на трассе «Иртыш». Об этом URA.RU рассказал сам участник инцидента. «Отправил жалобу в прокуратуру района на действия сотрудников ДПС. Работая на месте ДТП, они не организовали безопасный объезд, не обозначили место происшествия, и я попал в аварию на том же самом месте», — сообщил мужчина. Авария случилась рано утром 19 декабря 2022 года. Водитель врезался в груз, выпавший из «Газели» после массовой аварии, в которой погибла курганская семья. По его словам, наряд ДПС на служебном автомобиле с проблесковыми маячками на месте ДТП отсутствовал, был лишь один сотрудник ГИБДД для регулировки потоков. Водитель увидел инспектора за пять секунд до столкновения с «Газелью». При подъезде к месту ДТП предупредительных знаков не имелось, видимость ухудшали фары встречных фур. Погодные условия не позволили резко затормозить, и Skoda челябинца врезалась в препятствие. Мужчина считает, что ответственность за инцидент лежит на сотрудниках ГИБДД и водителе «Газели», который должен был выставить знак аварийной остановки. Направлена жалоба на действия сотрудников в районную прокуратуру и требование к ОГИБДД «Щучанский» привлечь водителя к ответственности. Ответ от ведомств им пока не получен, меж тем автомобиль челябинца не ремонтирует страховая компания, так как нет виновника ДТП. Редакция URA.RU запросила комментарий в управлении ГИБДД региона. В управлении указали, что «18 декабря в целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте осуществлялись распорядительно-регулировочные действия, организовано реверсивное движение транспорта <…> До окончания процедуры оформления и ликвидации последствий ДТП (эвакуации поврежденных ТС) наряд ГИБДД продолжал находиться на данном участке». По версии представителей Госавтоинспекции, водитель Skoda Rapid «не выбрав безопасной скорости движения при дорожных условиях в виде гололедицы, допустил наезд на препятствие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинска написал жалобу в прокуратуру Щучанского округа (Курганская область) на действия сотрудников ДПС после того, как попал в аварию на трассе «Иртыш». Об этом URA.RU рассказал сам участник инцидента. «Отправил жалобу в прокуратуру района на действия сотрудников ДПС. Работая на месте ДТП, они не организовали безопасный объезд, не обозначили место происшествия, и я попал в аварию на том же самом месте», — сообщил мужчина. Авария случилась рано утром 19 декабря 2022 года. Водитель врезался в груз, выпавший из «Газели» после массовой аварии, в которой погибла курганская семья. По его словам, наряд ДПС на служебном автомобиле с проблесковыми маячками на месте ДТП отсутствовал, был лишь один сотрудник ГИБДД для регулировки потоков. Водитель увидел инспектора за пять секунд до столкновения с «Газелью». При подъезде к месту ДТП предупредительных знаков не имелось, видимость ухудшали фары встречных фур. Погодные условия не позволили резко затормозить, и Skoda челябинца врезалась в препятствие. Мужчина считает, что ответственность за инцидент лежит на сотрудниках ГИБДД и водителе «Газели», который должен был выставить знак аварийной остановки. Направлена жалоба на действия сотрудников в районную прокуратуру и требование к ОГИБДД «Щучанский» привлечь водителя к ответственности. Ответ от ведомств им пока не получен, меж тем автомобиль челябинца не ремонтирует страховая компания, так как нет виновника ДТП. Редакция URA.RU запросила комментарий в управлении ГИБДД региона. В управлении указали, что «18 декабря в целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте осуществлялись распорядительно-регулировочные действия, организовано реверсивное движение транспорта <…> До окончания процедуры оформления и ликвидации последствий ДТП (эвакуации поврежденных ТС) наряд ГИБДД продолжал находиться на данном участке». По версии представителей Госавтоинспекции, водитель Skoda Rapid «не выбрав безопасной скорости движения при дорожных условиях в виде гололедицы, допустил наезд на препятствие».