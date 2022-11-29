Полпред Якушев наделил УрФУ особой ролью в условиях санкций

В условиях санкций Уральский федеральный университет (УрФУ) стал важным звеном, объединяющим промышленность, науку и образование. Такую оценку дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с ректором вуза Виктором Кокшаровым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«Уральский федеральный университет — связующее звено между промышленностью, наукой и образованием. Благодаря ему создаются и развиваются кооперационные связи между организациями высшего образования, научными институтами и высокотехнологичными компаниями, которые внедряют в производство новые технологии», — подчеркнул полпред Якушев.
По словам полпреда, в этом смысле показательна работа Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) и его проекта «Передовые производственные технологии и материалы». Кокшаров, в свою очередь, отметил поддержку УрФУ со стороны органов власти и высоко оценил роль Якушева на посту председателя набсовета УМНОЦ.
УМНОЦ мирового уровня создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Центр участвует подготовке кадров для решения научно-технологических задач. УрФУ выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса УМНОЦ. В июле 2019 года идею создания центра поддержал президент России Владимир Путин.
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В условиях санкций Уральский федеральный университет (УрФУ) стал важным звеном, объединяющим промышленность, науку и образование. Такую оценку дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с ректором вуза Виктором Кокшаровым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Уральский федеральный университет — связующее звено между промышленностью, наукой и образованием. Благодаря ему создаются и развиваются кооперационные связи между организациями высшего образования, научными институтами и высокотехнологичными компаниями, которые внедряют в производство новые технологии», — подчеркнул полпред Якушев. По словам полпреда, в этом смысле показательна работа Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) и его проекта «Передовые производственные технологии и материалы». Кокшаров, в свою очередь, отметил поддержку УрФУ со стороны органов власти и высоко оценил роль Якушева на посту председателя набсовета УМНОЦ. УМНОЦ мирового уровня создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Центр участвует подготовке кадров для решения научно-технологических задач. УрФУ выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса УМНОЦ. В июле 2019 года идею создания центра поддержал президент России Владимир Путин.