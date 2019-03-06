«Уральские авиалинии» опровергли ЧП на борту своего самолета

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:46
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Пассажиров вывели из самолета по самоходному трапу, сообщили в компанииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла сообщения об аварийной ситуации, якобы имевшей место на борту ее самолета в аэропорту Домодедово. В пресс-службе перевозчика «URA.RU» заявили, что самолет рейса Омск — Москва прибыл в столицу по расписанию, а высадка пассажиров прошла штатно.

«Рейс U6-388 Омск-Москва прибыл в Домодедово по расписанию в 8:30 (по Москве) на воздушном судне A320. Следующий рейс этого воздушного судна был по маршруту Москва — Ларнака», — сообщили в авиакомпании. Там отметили, что самолет был поставлен к международному терминалу для посадки пассажиров через телескопический трап. Высадка пассажиров при этом проходила через заднюю дверь по самоходному трапу. «Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна», — заключили в «Уральских авиалиниях». В пресс-службе Домодедово также рассказали, что для обслуживания пассажиров рейса был задействован автотрап.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что самолет рейса Омск — Москва попал в нештатную ситуацию — якобы в нем заклинило двери. Сообщалось, что пассажиров пришлось выводить по надувным трапам.

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