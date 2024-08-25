После обстрела ВСУ в Белгородской области погибло 5 местных жителей: карта СВО на 25 августа

Гладков: 5 людей погибли, 12 ранены после обстрела ВСУ в Белгородской области

25 августа 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли село Ракитиное в Белгородской области, погибли пять человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли Белгородскую область прошедшей ночью. В результате этого в селе Ракитиное погибли пять человек, еще 12 оказались ранены, в том числе трое несовершеннолетних. В тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших. Также повреждения получила городская инфраструктура, частные дома и автомобили. Обстановка в зоне специальной военное операции и карты военных действий — в материале URA.RU. Атаки ВСУ по регионам России Украина обстреляла село Ракитиное в Белгородской области. В результате этого погибло пять человек, передает губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что также получили ранение 12 человек, среди них есть трое детей. Шестеро пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии, среди них есть девушка 16 лет, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Все раненные были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. Обстрел привел к значительным разрушениям инфраструктуры в поселке Ракитное: повреждены десять частных жилищ, два коммерческих объекта и четыре автомобиля. Также был поврежден газопровод, что привело к отключению газоснабжения в селах Борисполье и Новоленинское, а также в самом Ракитном. Также Вячеслав Гладков сообщил, что в результат еще одной атаки украинских дронов на регион в селе Муром Шебекинского городского округа были повреждены частные дома и административные здания. Пять дронов-камикадзе повредили фасады двух домов и окон, а также нанесли ущерб хозяйственному объекту. Кроме того, в селе Новое Волоконовского района были повреждены два легковых автомобиля в результате сброса взрывных устройств с беспилотников. Губернатор подчеркнул, что крыши и окна некоторых зданий также пострадали от атаки. Донецкое направление За последние сутки ВСУ выпустили 62 единицы снарядов по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону. Покровское направление На этом участке фронта ВС РФ добиваются значительных успехов, расширяя контролируемую территорию и преодолевая сопротивление противника. Также сообщается о занятии нескольких населенных пунктов и приближении к Покровску, передает telegram-канал «Два майора». Каховское направление Военнослужащие группировки войск «Днепр» на каховском направлении не допустили того, чтобы ВСУ перегруппировались на территории. Задача была выполнена с помощью артиллерийского огня, также были уничтожены плавсредства украинских бойцов, на которых они пытались высадиться на левом берегу реки Днепр, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. Южнодонецкое направление Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов ВС РФ успешно уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, было сообщено о поражении боевой машины пехоты (БМП) в районе населенного пункта Константиновка. Кроме техники, ударные дроны также наносят удары по живой силе противника. Отмечается, что операторы дронов из подразделений беспилотной авиации группировки войск «Восток» проводят тщательную подготовку к каждой атаке. Взрывы на территории Украины Украинские СМИ сообщают о взрывах, которые прогремели в Харькове и Чугуеве Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил факт взрыва в Чугуеве. Мэр Харькова Игорь Терехов также упомянул о хлопке в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреляли Белгородскую область прошедшей ночью. В результате этого в селе Ракитиное погибли пять человек, еще 12 оказались ранены, в том числе трое несовершеннолетних. В тяжелом состоянии находятся шестеро пострадавших. Также повреждения получила городская инфраструктура, частные дома и автомобили. Обстановка в зоне специальной военное операции и карты военных действий — в материале URA.RU. Украина обстреляла село Ракитиное в Белгородской области. В результате этого погибло пять человек, передает губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что также получили ранение 12 человек, среди них есть трое детей. Шестеро пострадавших на данный момент находятся в тяжелом состоянии, среди них есть девушка 16 лет, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Все раненные были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. Обстрел привел к значительным разрушениям инфраструктуры в поселке Ракитное: повреждены десять частных жилищ, два коммерческих объекта и четыре автомобиля. Также был поврежден газопровод, что привело к отключению газоснабжения в селах Борисполье и Новоленинское, а также в самом Ракитном. Также Вячеслав Гладков сообщил, что в результат еще одной атаки украинских дронов на регион в селе Муром Шебекинского городского округа были повреждены частные дома и административные здания. Пять дронов-камикадзе повредили фасады двух домов и окон, а также нанесли ущерб хозяйственному объекту. Кроме того, в селе Новое Волоконовского района были повреждены два легковых автомобиля в результате сброса взрывных устройств с беспилотников. Губернатор подчеркнул, что крыши и окна некоторых зданий также пострадали от атаки. За последние сутки ВСУ выпустили 62 единицы снарядов по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону. На этом участке фронта ВС РФ добиваются значительных успехов, расширяя контролируемую территорию и преодолевая сопротивление противника. Также сообщается о занятии нескольких населенных пунктов и приближении к Покровску, передает telegram-канал «Два майора». Военнослужащие группировки войск «Днепр» на каховском направлении не допустили того, чтобы ВСУ перегруппировались на территории. Задача была выполнена с помощью артиллерийского огня, также были уничтожены плавсредства украинских бойцов, на которых они пытались высадиться на левом берегу реки Днепр, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов ВС РФ успешно уничтожили технику ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, было сообщено о поражении боевой машины пехоты (БМП) в районе населенного пункта Константиновка. Кроме техники, ударные дроны также наносят удары по живой силе противника. Отмечается, что операторы дронов из подразделений беспилотной авиации группировки войск «Восток» проводят тщательную подготовку к каждой атаке. Украинские СМИ сообщают о взрывах, которые прогремели в Харькове и Чугуеве Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил факт взрыва в Чугуеве. Мэр Харькова Игорь Терехов также упомянул о хлопке в городе.