Свердловчанка умоляет Путина помочь забрать детей у мужа-тирана

20 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых муж тайно вывез в Киров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей, написала обращение (имеется в распоряжении редакции) президенту России Владимиру Путину. Уйти от мужа-тирана женщина боялась на протяжении 17 лет. Ситуация изменилась, когда Василий Бобров, супруг женщины, увез детей без ее ведома в Киров. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «За 17 лет брака у нас с супругом родилось четверо детей. Все эти годы супруг меня терроризировал: устраивал скандалы на ровном месте, ругался и даже мог ударить. Во время очередного скандала я сообщила мужу, что ухожу от него. В отместку он забрал детей и увез в Киров к своим родителям. Я обращалась в многие инстанции, но безрезультатно. Отчаявшись, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Надежда только на него», — посетовала горожанка. По словам женщины, она столкнулась с безразличием со стороны ведомств. «Я обратилась во все ведомства Кировской области, где проживает супруг. Думаю, что особой реакции не будет, потому что устно я уже обращалась за помощью — толку нет. Уже сейчас я столкнулась с непониманием и нежеланием чиновников углубляться в проблемы моей семьи. Конституция говорит о том, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, но пока мне приходится бороться с бюрократической машиной в одиночку. Поэтому я и приняла решение написать президенту», — говорит Юсупова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную президента РФ в Уральском федеральном округе. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. На данный момент они пытаются в судебном порядке решить вопрос о месте проживания детей. Похожая история произошла с жительницей Екатеринбурга Ириной Федотовой, которая пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь. Бывший муж не привез детей домой после майских праздников. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывший муж Дмитрий забрал малышей на праздники, а потом сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей, написала обращение (имеется в распоряжении редакции) президенту России Владимиру Путину. Уйти от мужа-тирана женщина боялась на протяжении 17 лет. Ситуация изменилась, когда Василий Бобров, супруг женщины, увез детей без ее ведома в Киров. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка. «За 17 лет брака у нас с супругом родилось четверо детей. Все эти годы супруг меня терроризировал: устраивал скандалы на ровном месте, ругался и даже мог ударить. Во время очередного скандала я сообщила мужу, что ухожу от него. В отместку он забрал детей и увез в Киров к своим родителям. Я обращалась в многие инстанции, но безрезультатно. Отчаявшись, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Надежда только на него», — посетовала горожанка. По словам женщины, она столкнулась с безразличием со стороны ведомств. «Я обратилась во все ведомства Кировской области, где проживает супруг. Думаю, что особой реакции не будет, потому что устно я уже обращалась за помощью — толку нет. Уже сейчас я столкнулась с непониманием и нежеланием чиновников углубляться в проблемы моей семьи. Конституция говорит о том, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, но пока мне приходится бороться с бюрократической машиной в одиночку. Поэтому я и приняла решение написать президенту», — говорит Юсупова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную президента РФ в Уральском федеральном округе. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. На данный момент они пытаются в судебном порядке решить вопрос о месте проживания детей. Похожая история произошла с жительницей Екатеринбурга Ириной Федотовой, которая пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь. Бывший муж не привез детей домой после майских праздников. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывший муж Дмитрий забрал малышей на праздники, а потом сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области.