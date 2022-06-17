Алена Водонаева рассказала об отношении к русским в Италии

17 июня 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Водонаева не отметила негатива со стороны итальянцев в отношении русских Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Блогер и журналист Алена Водонаева улетела в Италию, и рассказала о том, с каким отношением к русским она столкнулась в стране. Пост девушка разместила на странице в социальной сети. По словам бывшей тюменки, негатива в свою сторону она не заметила. «Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств — платишь везде только кэшем (наличные деньги — прим. URA.RU) и „кривой“ перелет», — написала Алена Водонаева на своей странице в социальной сети. Как пояснила блогер, она улетела в Европу на свадьбу подруги. На таможне у девушки также не возникло никаких проблем, сотрудники были вежливы и спокойны. Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее URA.RU писало, что после того, как девушка заявила о нежелании публично высказываться о проблемах украинцев, на нее обрушился ряд оскорблений. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. На фоне этого события РФ подверглась многочисленным санкциям, а за границей участились случаи русофобии. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Блогер и журналист Алена Водонаева улетела в Италию, и рассказала о том, с каким отношением к русским она столкнулась в стране. Пост девушка разместила на странице в социальной сети. По словам бывшей тюменки, негатива в свою сторону она не заметила. «Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств — платишь везде только кэшем (наличные деньги — прим. URA.RU) и „кривой“ перелет», — написала Алена Водонаева на своей странице в социальной сети. Как пояснила блогер, она улетела в Европу на свадьбу подруги. На таможне у девушки также не возникло никаких проблем, сотрудники были вежливы и спокойны. Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее URA.RU писало, что после того, как девушка заявила о нежелании публично высказываться о проблемах украинцев, на нее обрушился ряд оскорблений. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. На фоне этого события РФ подверглась многочисленным санкциям, а за границей участились случаи русофобии.