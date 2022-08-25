Из-за санкций жители «тюменской матрешки» просят помощи у банков

В связи с наложенными на Россию санкциями жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО обратились в банки за реструктуризацией кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Центробанка РФ.
«В марте—июле 2022 года почти 18 тысяч жителей Тюменской области, Югры и Ямала получили отсрочку или оформили снижение размера ежемесячных платежей по кредитам. Общий объем реструктурированной задолженности достиг 10 млрд рублей», — сообщает Центробанк.
Как отмечает заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова, заемщики столкнулись с трудностями из-за санкций. Таким клиентам разрабатывают индивидуальные условия погашения займов, а также не начисляют пени и штрафы.
Самые ощутимые проблемы с погашением кредитов возникли у жителей ХМАО. В Югре изменить условия выплаты долгов у банкиров попросили 7 900 жителей, на общую сумму в 4,5 млрд рублей. В Тюменской области за помощью обратились 7 800 человек (4,1 млрд рублей). В ЯНАО — 2 200 жителей (1,4 млрд рублей).
Санкции в отношении РФ были наложены рядом западных стран после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая стартовала 24 февраля. Цель запретов — нанести удар по социальной, экономической и другим сферам жизни россиян.
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