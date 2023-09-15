Песков ответил, будут ли награждать пилотов «Уральских авиалиний», которые спасли самолет

Песков: информации о награждении пилотов «Уральских авиалиний» пока нет

15 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал награждение пилотов «Уральских авиалиний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пока нет информации о награждении пилотов «Уральских авиалиний», которые смогли в экстренной ситуации посадить самолет на пшеничное поле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, пока ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Таким образом Песков прокомментировал вопрос о награждении пилотов от имени президента России Владиимира Путина. Утром 12 сентября пилоты авиакомпании экстренно посадили самолет в поле рядом с Новосибирском. Дело в том, что во время полета в самолете не сработала гидравлика закрылок.

Пока нет информации о награждении пилотов «Уральских авиалиний», которые смогли в экстренной ситуации посадить самолет на пшеничное поле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, пока ничего неизвестно на этот счет, ничего не могу сказать», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Таким образом Песков прокомментировал вопрос о награждении пилотов от имени президента России Владиимира Путина. Утром 12 сентября пилоты авиакомпании экстренно посадили самолет в поле рядом с Новосибирском. Дело в том, что во время полета в самолете не сработала гидравлика закрылок.