Жители ЯНАО, восстанавливающие Донбасс, получат деньги и награду губернатора

Награду могут получить участники спецоперации и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО, которые участвуют в спецоперации и восстанавливают разрушенные строения получат деньги и награду губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Расширен список оснований для представления к награде „За мужество и самоотверженность“. Теперь ее могут получить участники спецоперации и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что помимо медали награжденные получат финансовую награду. Сумма единовременной выплаты составляет сто тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ямальцы за год восстановили десятки объектов инфраструктуры в Волновахе. Строителям удалось привести в порядок 29 социальных объектов.

Спецоперация на территориях Украины идет уже на протяжении года. Она направлена за защиту мирного населения Донбасса.