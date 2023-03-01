01 марта 2023

Жители ЯНАО, восстанавливающие Донбасс, получат деньги и награду губернатора

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Награду могут получить участники спецоперации и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО, которые участвуют в спецоперации и восстанавливают разрушенные строения получат деньги и награду губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Расширен список оснований для представления к награде „За мужество и самоотверженность“. Теперь ее могут получить участники спецоперации и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что помимо медали награжденные получат финансовую награду. Сумма единовременной выплаты составляет сто тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ямальцы за год восстановили десятки объектов инфраструктуры в Волновахе. Строителям удалось привести в порядок 29 социальных объектов.

Спецоперация на территориях Украины идет уже на протяжении года. Она направлена за защиту мирного населения Донбасса.

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Жители ЯНАО, которые участвуют в спецоперации и восстанавливают разрушенные строения получат деньги и награду губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Расширен список оснований для представления к награде „За мужество и самоотверженность“. Теперь ее могут получить участники спецоперации и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что помимо медали награжденные получат финансовую награду. Сумма единовременной выплаты составляет сто тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ямальцы за год восстановили десятки объектов инфраструктуры в Волновахе. Строителям удалось привести в порядок 29 социальных объектов. Спецоперация на территориях Украины идет уже на протяжении года. Она направлена за защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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