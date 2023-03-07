Челябинца обвинили в совершении ДТП, в котором погибла семья курганцев

07 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Уголовное дело виновника смертельного ДТП в Щучанском округе передали в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителя бензовоза из Челябинска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за чего в ДТП погибли молодые супруги с двухлетним ребенком, проживавшие в Курганской области. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд, мужчине грозит до семи лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Челябинска, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался. Материалы уголовного дела направлены в Щучанский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. ДТП произошло на трассе «Иртыш» 18 декабря 2022 года. По данным следствия, челябинец на бензовозе «Мерседес-Бенц» в Щучанском округе ехал, превышая максимально разрешенную скорость и разговаривая по мобильному телефону без гарнитуры. Мужчина выехал на встречку, где по касательной задел «Газель», после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Приора». В легковушке ехала семья — молодые супруги и двухлетний ребенок из Щучья, они погибли. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что указанное ДТП произошло в вечернее время. На место происшествия выезжали начальник Госавтоинспекции и руководители межмуниципального отдела МВД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водителя бензовоза из Челябинска обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за чего в ДТП погибли молодые супруги с двухлетним ребенком, проживавшие в Курганской области. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд, мужчине грозит до семи лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Челябинска, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Обвиняемый вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался. Материалы уголовного дела направлены в Щучанский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры. ДТП произошло на трассе «Иртыш» 18 декабря 2022 года. По данным следствия, челябинец на бензовозе «Мерседес-Бенц» в Щучанском округе ехал, превышая максимально разрешенную скорость и разговаривая по мобильному телефону без гарнитуры. Мужчина выехал на встречку, где по касательной задел «Газель», после чего произошло лобовое столкновение с автомобилем «Лада Приора». В легковушке ехала семья — молодые супруги и двухлетний ребенок из Щучья, они погибли. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что указанное ДТП произошло в вечернее время. На место происшествия выезжали начальник Госавтоинспекции и руководители межмуниципального отдела МВД.