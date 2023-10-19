Челябинец попался в Кольцово при отправке военного груза в США и Японию. Фото

19 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Таможенники выявили факт несоответствия отправляемых товаров с указанными в документах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Кольцовской таможни (Свердловская область) вскрыли канал контрабанды товаров военного предназначения, которые направлялись в США и Японию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, одним из организаторов канала был житель Челябинска. «Житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения. Его помощник приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации. Челябинец, в свою очередь, находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможенного управления. Для обхода законодательства челябинец действовал по простой схеме. Он вносил в документы ложные сведения о перевозимой продукции. «Под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в ВС РФ для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения. Как и защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия — его мужчина обозначил как „бывший в употреблении шлем“. А в посылке с „бывшим в употреблении топливным насосом“ находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24», — отметили в пресс-службе ведомства. После выявления нарушений при отправке товара, челябинца с подельником задержали и отдали под суд. Их признали виновными и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок пять лет с аналогичным испытательным сроком. Челябинец «маскировал» военный груз, внося в документы ложные сведения Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Кольцовской таможни (Свердловская область) вскрыли канал контрабанды товаров военного предназначения, которые направлялись в США и Японию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, одним из организаторов канала был житель Челябинска. «Житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения. Его помощник приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации. Челябинец, в свою очередь, находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможенного управления. Для обхода законодательства челябинец действовал по простой схеме. Он вносил в документы ложные сведения о перевозимой продукции. «Под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в ВС РФ для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения. Как и защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия — его мужчина обозначил как „бывший в употреблении шлем“. А в посылке с „бывшим в употреблении топливным насосом“ находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24», — отметили в пресс-службе ведомства. После выявления нарушений при отправке товара, челябинца с подельником задержали и отдали под суд. Их признали виновными и назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок пять лет с аналогичным испытательным сроком.