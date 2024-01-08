В ЛНР задержали двух жителей по подозрению в шпионаже в пользу Киева

В Луганской Народной Республике (ЛНР) были задержаны два жителя по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что задержанные собирали военные сведения о ЛНР для передачи украинским спецслужбам.
Один из задержанных собирал информацию о расположении военных сил ЛНР, а другой собирал данные о правоохранительных органах. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Ведется следствие, заключили в ФСБ.
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