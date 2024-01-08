В ЛНР задержали двух жителей по подозрению в шпионаже в пользу Киева

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Задержанные передавали сведения украинским спецслужбам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской Народной Республике (ЛНР) были задержаны два жителя по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что задержанные собирали военные сведения о ЛНР для передачи украинским спецслужбам.

Один из задержанных собирал информацию о расположении военных сил ЛНР, а другой собирал данные о правоохранительных органах. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Ведется следствие, заключили в ФСБ.

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) были задержаны два жителя по подозрению в шпионаже в пользу Киева. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ. «УФСБ России по Луганской Народной Республике во взаимодействии с УФСБ России по Южному военному округу пресечена противоправная деятельность двух граждан Украины, действовавших в интересах иностранного государства», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там добавили, что задержанные собирали военные сведения о ЛНР для передачи украинским спецслужбам. Один из задержанных собирал информацию о расположении военных сил ЛНР, а другой собирал данные о правоохранительных органах. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Ведется следствие, заключили в ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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